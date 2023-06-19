У Сімферополі вибухнула автівка із запорізьким колаборантом (фото)

У Сімферополі підірвалася автівка з так званим “помічником віце-прем’єра” Запорізької області Володимиром Єпіфановим. Разом з ним у машині перебували секретар та охоронець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

“У Сімферополі вибухнув автомобіль із “помічником віце-прем’єра” Запорізької області. Чиновник, а також його секретар та охоронець зазнали сильних опіків”, – пише Telegram-канал Baza.

Як відомо, інцидент стався на Євпаторійському шосе в тимчасово окупованому Сімферополі о четвертій годині ранку.

Єпіфанов їхав за кермом “Ленд Крузера”, коли раптом вибухнув газовий балон, встановлений на машині. Після цього гауляйтер уже не зміг впоратися з керуванням, і авто зупинилося лише наїхавши на перешкоду.

Крім Єпіфанова, в салоні було ще дві особи: його “секретар” та “охоронець”.

Усі троє чоловіків через вибух отримали 30-відсоткові опіки голови, тулуба та рук (охоронцю також обпалило ліву ногу), після аварії їх госпіталізували.

Причина вибуху автівки не повідомляється. Але, за словами Єпіфанова, за день до цього газовий балон перевіряли на СТО у Сімферополі.