У Слов’янську дістали з-під завалів тіла ще двох людей, вбитих рашистами. Наразі відомо про 11 загиблих та 23 поранених (відео)

Пошукові роботи тривають.

У Слов’янську рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого росіянами будинку тіла ще двох людей.

Про це повідомляють “Донбас.Реалії”.

Зазначається, що таким чином кількість загиблих внаслідок удару росіян зросла до 11.

Пізніше патрульні показали відео перших хвилин після атаки.

Нагадаємо, що російські окупанти 14 квітня обстріляли житлові квартали Слов’янська у Донецькій області. // LB.ua