У США попереджають про можливий потужний російський обстріл України у найближчі дні

Реакція Путіна на «Павутину включатиме різні засоби ураження – ракети та БпЛА

Сполучені Штати вважають, що помста російського диктатора Володимира Путіна Україні за атаку безпілотників під назвою «Павутина» ще не відбулася. Ймовірно вона будe під виглядом значного багатостороннього удару. Про це пише Reuters з посиланням на офіційних осіб США, передає «Главком».

Одне із джерел заявило, що відповідь очікується протягом кількох днів. Другий американський чиновник заявив, що відповідь, ймовірно, включатиме різні види повітряних можливостей, включаючи ракети та безпілотники.

Перший чиновник заявив, що атака Москви буде «асиметричною», що означає, що її підхід та цільове призначення не будуть відображати удар України минулих вихідних по російських військових літаках.

«У п’ятницю Росія розпочала інтенсивний ракетний та безпілотний обстріл столиці України Київ, а міністерство оборони Росії заявило, що удар по військових та пов’язаних з військовими цілях був відповіддю на те, що воно назвало українськими «терористичними актами» проти Росії. Але офіційні особи США вважають, що повна відповідь Росії ще попереду», – йдеться в повідомленні.

Західне дипломатичне джерело повідомило, що хоча відповідь Росії, можливо, вже розпочалася, вона, ймовірно, посилиться ударами по символічних українських цілях, таких як урядові будівлі, щоб надіслати чіткий сигнал Києву. Інший високопоставлений західний дипломат передбачав подальший руйнівний напад з боку Москви. – «Він буде величезним, жорстоким і безжальний».

Російське та українське посольства у Вашингтоні та Білий дім не одразу відповіли на запити про коментарі. Майкл Кофман, експерт з питань Росії Фонду Карнегі за міжнародний мир, сказав, що очікує, що Москва може спробувати покарати українську службу внутрішньої безпеки СБУ за її роль у нападі минулих вихідних. Щоб надіслати чіткий сигнал, Росія може використати для атаки балістичні ракети середньої дальності.

Загалом джерела вважають, що РФ може вдарити балістичними ракетами середньої дальності по центральному офісу СБУ в Києві або регіональних управліннях розвідки.Також під удар можуть потрапити об’єкти оборонної промисловості України.