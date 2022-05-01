У США запропонували використати збройні сили США для захисту України

Республіканець Адам Кінзінгер у неділю оголосив про внесення до Конгресу резолюції, яка б дозволила використати збройні сили США для захисту територіальної цілісності України у разі, якщо росія посилить свою агресію проти країни.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому офісом конгресмена, пише УНН.

«Сьогодні конгресмен Адам Кінзінгер оголосив про внесення спільної резолюції, яка дозволяє використання збройних сил США для захисту територіальної цілісності України у разі ескалації володимиром путіним своєї несправедливої ​​війни проти наших демократичних союзників», — сказано у релізі.

Так, документ передбачає уповноваження президента Сполучених Штатів використовувати сили США для реагування на «сценарій, в якому російська федерація застосує хімічну, біологічну або ядерну зброю проти України».

Повний текст спільної резолюції на сайті конгресмена.