У Стамбулі сторони домовились про створення координаційного центру з вивезення зерна

Наступного тижня делегації України та Росії знову зустрінуться в Туреччині, щоб підписати відповідну угоду.

Уучасники чотиристоронніх переговорів у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом.

Про повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Anadolu.

«На чотиристоронній зустрічі було досягнуто домовленості щодо технічних питань, таких як спільний контроль у точках виходу з порту та прибуття та забезпечення навігаційної безпеки на маршрутах пересадки», – пояснив Акар.

За його словами, наступного тижня делегації України та Росії знову зустрінуться в Туреччині, щоб узгодити всі деталі і підписати відповідну угоду.

Раніше речник ООН Фархан Хак, коментуючи зустріч, заявив, що ООН очікує на позитивні заяви про експорт продовольства з України.

«Я не забігатиму вперед… Але важливо зазначити, що ми вважаємо, що це щось позитивне», — сказав він, відповідаючи на запитання про підсумки переговорів.

Як повідомляв УНІАН, російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи. // УНІАН