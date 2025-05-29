У Ставрополі від вибуху загинув заступник мера, який бомбив Маріуполь

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У ніч на 29 травня в російському місті Ставрополь під час нічного вибуху загинув заступник мера міста, який воював в Україні у складі російських загарбників Заур Гурциєв.

Про це, як повідомляє УП, заявив губернатор Ставропілля у Telegram:

“Внаслідок нічного інциденту на вулиці Чехова в Ставрополі загинув… ветеран СВО (війни в Україні – ред.), учасник програми “Час героїв” Заур Олександрович Гурциєв”.

За його словами, на місці події працюють правоохоронні органи, спецслужби. Тривають слідчі дії. Губернатор додав, що розглядаєтья також версія про “український слід” у здійсненні “теракту”.

У вересні 2024 року Гурциєва було призначено на посаду першого заступника голови міста Ставропілля.

За даними пропагандистів, двоє людей загинули в Ставрополі внаслідок вибуху гранати на вулиці Чехова. Глава міста Іван Ульянченко уточнив, що двоє чоловіків загинули під час вибуху біля житлового будинку.

Як повідомляє Baza, Гурцієв керував повітряною частиною операції із захоплення Маріуполя.

 

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