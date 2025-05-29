У Ставрополі від вибуху загинув заступник мера, який бомбив Маріуполь

У ніч на 29 травня в російському місті Ставрополь під час нічного вибуху загинув заступник мера міста, який воював в Україні у складі російських загарбників Заур Гурциєв.

Про це, як повідомляє УП, заявив губернатор Ставропілля у Telegram:

“Внаслідок нічного інциденту на вулиці Чехова в Ставрополі загинув… ветеран СВО (війни в Україні – ред.), учасник програми “Час героїв” Заур Олександрович Гурциєв”.

За його словами, на місці події працюють правоохоронні органи, спецслужби. Тривають слідчі дії. Губернатор додав, що розглядаєтья також версія про “український слід” у здійсненні “теракту”.

У вересні 2024 року Гурциєва було призначено на посаду першого заступника голови міста Ставропілля.

За даними пропагандистів, двоє людей загинули в Ставрополі внаслідок вибуху гранати на вулиці Чехова. Глава міста Іван Ульянченко уточнив, що двоє чоловіків загинули під час вибуху біля житлового будинку.