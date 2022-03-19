У Тернополі ​двоє чоловіків викликали поліцію, бо вважали один одного «диверсантами»

Правоохоронці закликають громадян не затримувати підозрілих осіб самостійно, тим більше — погрожувати їм зброєю чи фізичною розправою.

У Тернополі виникла конфліктна ситуація між кількома громадянами, які вважали один одного «диверсантами» і викликали через це поліцію.

Про це повідомила пресслужба НПУ.

«Сьогодні на вулиці Академіка Студинського виникла конфліктна ситуація між невідомими громадянами, які вважали один одного «диверсантами». Заявник повідомив на спецлінію 102, що переслідує двох осіб, які видались йому підозрілими. Натомість інша сторона повідомила поліцейським, що їх переслідує та погрожує невідомий агресивний чоловік зі зброєю», — йдеться в повідомленні.

Інспектори прибули за вказаною адресою і врегулювали конфлікт. У заявника правоохоронці виявили предмет схожий до зброї, на який в нього не будо відповідних документів. Деталі з’ясовуватиме слідство.