У Тростянці окупанти закатували чоловіка — розпочато слідство

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації м. Тростянець жорстоко знущались та вбили чоловіка. Його тіло з множинними тілесними ушкодженнями виявили правоохоронці в гаражі після звільнення міста від окупантів 28 березня 2022 року. Особа загиблого встановлюється.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

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Офіс Генпрокурора