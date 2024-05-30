У ТЦК пояснили, коли можуть розсилати повістки поштою і чи вважатимуться вони врученими
По завершенні 60 днів, відведених військовозобов’язаним на оновлення облікових даних, повістку можуть надіслати поштою. Повістка у такому випадку буде вважатися врученою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна в інтерв’ю Telegraf.
Якщо військовозобов’язаний до 16 липня не уточнив адресу свого місця проживання, повістку надсилають на його адресу зареєстрованого місця проживання.
“При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення”, – зазначив речник.
За його словами, отримувач повістки не повинен підписувати її. Підтвердженням вручення повістки є:
- день отримання такого поштового відправлення, що підтверджується інформацією та/або документами від пошти;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.
Оновлення даних для військовозобов’язаних
З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Один з головних нововведень за оновленим законодавством є уточнення облікових даних військовозобов’язаних.
Тобто військовозобов’язані українці повинні протягом 60 днів з моменту, коли закон набув чинності, оновити свої облікові дані (до 16 липня 2024 року). Зробити це можна безпосередньо у ТЦК, а також у центрах надання адмінпослуг або через мобільний застосунок “Резерв+”.
Варто додати, що обов’язкове оновлення даних стосується не лише чоловіків, але й військовозобов’язаних жінок.