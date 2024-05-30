У ТЦК пояснили, коли можуть розсилати повістки поштою і чи вважатимуться вони врученими

По завершенні 60 днів, відведених військовозобов’язаним на оновлення облікових даних, повістку можуть надіслати поштою. Повістка у такому випадку буде вважатися врученою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна в інтерв’ю Telegraf.

Він зазначив, що повістка дійсно може бути надіслана засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов’язаного чи резервіста.

Якщо військовозобов’язаний до 16 липня не уточнив адресу свого місця проживання, повістку надсилають на його адресу зареєстрованого місця проживання.

“При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення”, – зазначив речник.

За його словами, отримувач повістки не повинен підписувати її. Підтвердженням вручення повістки є: