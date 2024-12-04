Воєнний стан: чи можуть запровадити «трекінг повістки»

Роз’яснення дали у Міноборони.

Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко розповіла «24 каналу», чи можуть ввести «трекінг повістки» у мобільному застосунку «Резерв+».

Вона пояснила, що зараз відбуваються ситуації, коли ТЦК не сповіщає людину про направлену повістку, і та може просто не дізнатися, що на пошті її чекає лист з викликом до ТЦК. Або, наприклад, повістка надіслана не на ту адресу, що вказана при оновленні даних.

«Рішенням міг би бути «трекінг повістки», коли у «Резерв+» відображалися б етапи надсилання повістки», – сказала чиновниця.

За словами Черногоренко, це вирішить детальний статус та номер документа.

«Треба аналізувати ситуацію, якщо це критичний кейс… для прозорості відносин з державою. Це tricky question (важке питання) для нас, адже ми маємо позицію, що не робимо електронні повістки у Резерв+», – сказала вона.

Черногоренко не анонсувала функцію «трекінгу» у майбутньому, але пообіцяла працювати над можливістю відображення повідомлень про зміни в особовій справі. // Дзеркало тижня