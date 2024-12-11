У відповідь на «Орешник» Зеленський лякає окупантів «Рутою» та «Пеклом»
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вручення Національної премії ім. Бориса Патона.
Глава держави розповів про поточну ситуацію щодо ракетобудування в Україні. “Ракета “Паляниця” вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон “Пекло”. Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію”, – деталізував Зеленський.
Також він повідомив, що в даний час ідуть успішні випробування нової ракети “Рута”. “Далекобійний “Нептун” незабаром стане жахливою реальністю для окупантів”, – розповів Зеленський.
Українські ракети: що відомо
Напередодні концерн “Укроборонпром” презентував нову ракету-дрон “Пекло”. Зазначається, що вона може летіти на відстань до 700 км на швидкості до 700 км/год.
На думку військового експерта Андрія Комарова, “Пекло” є повноцінною крилатою ракетою. А єдина схожість з дроном у неї лише в тому, що для її запуску потрібне пускове шасі. // УНІАНTweet