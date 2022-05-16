У всесвітньовідомій Чорнобаївці знищено ще 75 рашистів та 20 одиниць техніки – ОК «Південь»

Під час чергового удару ЗСУ по позиціях окупантів у Чорнобаївці було знищено 75 рашистів та майже 20 одиниць техніки.

Про це повідомило оперативне командування «Південь», інформує УНН.

«На Херсонщині феєрично презентовано чергову серію Чорнобаївки із знищенням складу боєприпасів, підтверджено втрату 75 рашистів та майже 20 одиниць техніки, зокрема, 4 буксирувальних та 2 самохідних гаубиці «Мста-С», 4 мінометних комплекси, 2 одиниці броньованої та 4 автомобільної техніки, а ще 2 майстерні технічного обслуговування і 1 БПЛА», – ідеться у повідомленні.

На Херсонщині та Миколаївщині рашисти продовжують укріплюватися на зайнятих рубежах, активних наступальних дії не ведуть.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією протягом доби завдали понад 100 ударів по позиціях окупантів.