У всій Київській області вводиться комендантська година, – ОВА
Вона триватиме з 20:00 18 березня до 07:00 19 березня.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
Влада закликає людей не виходити на вулиці та в інші громадські місця. Це можна зробити тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи.
«Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантської години. Такі заходи вимушені. У першу чергу вони спрямовані на безпеку мешканців регіону», – пояснив голова ОВА Олександр Павлюк.
Раніше пресслужба ОВА назвала найбільш небезпечні напрямки в області:
- Житомирська траса
- Буча – Ірпінь – Гостомель
- Макарів
- північ Вишгородського району.
«Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами. Гуманітарна допомога направляться в усі 7 районів Київщини», – повідомили в ОВА. // LB.ua