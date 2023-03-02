У Запоріжжі в результаті російського обстрілу загинули 2 людини, під завалами залишаються люди – мерія
Внаслідок удару росіян по 5-поверховому будинку у Запоріжжі загинули 2 людини, під завалами залишаються люди, будинок практично повністю зруйновано.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram: “За попередньою інформацією, загинули 2 людини. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким”.
За словами Куртєва, внаслідок ворожого обстрілу 5-поверховий будинок у Запоріжжі практично повністю зруйновано, під завалами залишаються люди.
На місці трагедії розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, а комунальні автобуси евакуюють потерпілих, повідомив він.
Секретар міськради уточнив, що повна інформація про наслідки атаки ще встановлюється. // УПTweet