У Зеленського оприлюднили дані про загиблих українських військовослужбовців з 24 лютого

За словами Михайла Подоляка, у ЗСУ “більше втрат через поранення”.

В Україні з 24 лютого загинули до 13 тисяч військовослужбовців.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі “24 каналу”, коментуючи слова президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про те, що втрати української армії становлять 100 тис. військових.

За словами Подоляка, президент ЄК помилилася, і “це очевидно, тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри”.

“У нас є офіційні оцінки Генерального штабу, є офіційні оцінки, які говорить верховний головнокомандувач. І вони сягають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих. Тобто, ми відкрито говоримо про кількість загиблих”, – наголосив Подоляк.

За його словами, у ЗСУ “більше втрат через поранення”.

Подоляк додав, що якщо говорити про жертви серед цивільного населення, то тут набагато більше ніж 20 тисяч, які назвала фон дер Ляєн. За його словами, Росія воює з цивільним населенням, особливо на окупованих територіях, тому там дуже багато масових поховань, катівень. // УНІАН