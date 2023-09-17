У Зеленського розповіли, які проблеми будуть у ухилянтів, які втекли за кордон

По поверненню в Україну таких громадян чекатимуть юридичні проблеми.

Радник офісу президента Михайло Подоляк розповів про проблеми, з якими зіткнуться українці, які втекли від призову і ховаються за кордоном.

Спочатку українські правоохоронці ініціюватимуть і отримуватимуть судові рішення про те, що громадянин, який виїхав в іншу країну, отримав довідку корупційним шляхом, сказав він в інтерв’ю росіянці Юлії Латиніній.

“На основі цього потрібно буде звертатися до судів інших країн, де ці громадяни перебувають, для того, щоб суди цих країн скасували (статус біженця – УНІАН). Вони ж там перебувають як біженці з певними юридичними статусами. Потрібно буде і в судах цих країн довести, що людина неналежним чином отримала довідку”, – заявити Подоляк.

За його словами, на даний момент є деякі складнощі з процедурою екстрадиції таких чоловіків. Адже в більшості західних, в тому числі і європейських країн, на перше місце в судових розглядах ставлять права людини. У цих країнах вважають, що людина має право боятися воювати.

ому радник ОП вважає, що іноземні суди навряд чи будуть приймати рішення про екстрадицію. Він упевнений, що масово скасувати ці довідки і масово екстрадувати людей із західних країн буде неможливо.

“Що ж можливо? Будуть реєстри людей, які отримували ці фіктивні довідки, і тоді у них будуть проблеми при поверненні в Україну… Якщо вони добровільно зараз не повертаються, то потім, коли війна закінчиться, у них… будуть певні юридичні проблеми. Тому що потрібно буде з’ясовувати підстави, на яких вони покинули країну”, – додав Подоляк. // УНІАН