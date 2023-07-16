Окупанти продовжують вивозити українських дітей з Луганської області до РФ – ОВА

Росіяни продовжують вивозити українських дітей з окупованих територій Луганської області до рф.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

“Окупанти продовжують відправляти дітей з Луганщини на територію рф нібито на оздоровлення чи лікування. У нас немає інформації про повернення навіть першої групи хлопців і дівчат, яку загарбники цьогоріч вивозили”, – зазначив Лисогор.

Голова ОВА додав, що із окупованої Кремінної зараз важко виїхати навіть місцевим через те, що окупанти посилили перевірки.

Щодо військової ситуації в області, то, за словами Лисогора:

– ворог постійно маневрує, намагається реабілітуватися в очах власного керівництва за поразки на інших ділянках фронту. Тому обстрілює населені пункти. Вчора близько 20 ракет РСЗВ “Град” одночасно прилетіло по Новолюбівці. В селі є руйнування;

– противник руйнує нашу логістику, ускладнюючи доставку до звільнених сіл усього необхідного;

– росіяни постійно атакують та обстрілюють Стельмахівку, Нововодяне, Невське;

– в районі Нововодяного наші військові відстояли позиції та нанесли росіянам значні ураження.