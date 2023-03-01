У Зеленського заперечили причетність України до ударів безпілотників в Росії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не завдає ударів по території Росі.

Так він відреагував на звинувачення росіян у тому, що Україна атакувала безпілотниками регіони РФ: “Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома”.

За його словами, в Росії наростають процеси паніки й розпаду, “проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури”.

Передісторія:

Вночі 28 лютого в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі “Роснефти”, пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників.

В Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат, повідомив глава республіки. А в Темрюцькому районі РФ була масштабна пожежа на плавнях.

Вдень 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закривали 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково не приймав літаки після того, як над містом помітили “непізнаний літаючий об’єкт”.

Пізніше російське Міноборони повідомило, що у Санкт-Петербурзі закривали повітряний простір, бо проводили “тренування з ППО”.

УП