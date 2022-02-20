Окупанти обстріляли Луганськ з важкого озброєння (відео)

У штабі назвали це черговою провокацією.

Сьогодні ввечері російсько-окупаційні війська обстріляли Луганськ з важкого озброєння.

Про це повідомляють у штабі ООС.

«Близько 21:00 російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська», — йдеться у повідомленні.

У штабі відзначають, що бойовики підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів за відсутності агресивних дій з боку української армії.

«Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації», — повідомили у штабі.

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В ООС підкреслили, що їх підрозділи неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права.

«Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна — окупант», — йдеться у повідомленні. // УНІАН