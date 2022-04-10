У Житомирі правоохоронці припинили діяльність чергової колаборантки

9 квітня слідчі Житомирського райуправління спільно з співробітниками УСБУ в області провели санкціонований обшук за місцем проживання жительки обласного центру. Жінка підозрюється у причетності до публічного заперечення через соціальні мережі збройної агресії російської федерації відносно України. Тривають слідчі дії.

Кримінальне провадження за фактом публічного поширення в одній з соціальних мереж тверджень про підтримку дій російського агресора в Україні було відкрите наприкінці березня.

9 квітня слідчі Житомирського райуправління поліції спільно з оперативними співробітниками УСБУ в області провели за місцем проживання фігурантки провадження обшук та вилучили низку речей, що можуть документально підтвердити протиправну діяльність. Зокрема, виявлено телефон, комп’ютерну техніку та інші свідчення.

Усе це буде направлено для проведення відповідних експертних досліджень. Саму жінку нині доставлено до райуправління для надання відповідних пояснень.

Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Загалом, як повідомив начальник Головного управління Нацполіції в області Олег Трачук, за період з 24 лютого дізнавачі ГУНП Житомирщини розпочали та розслідують 18 кримінальних проваджень за цією статтею. У двох випадках обвинувачення уже направлені до суду, в одному провадженні – особі оголошено про підозру, в інших – ще тривають експертні дослідження.

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Національна поліція України