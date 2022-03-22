У зоні ООС українські військові відбили 7 атак загарбників: знищено 100 окупантів, 4 літаки та іншу техніку

Захисники України протягом 22 березня відбили 7 атак російських окупантів у зоні проведення Операції об’єднаних сил в частині Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.

«Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил, протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам», – йдеться в повідомленні.

Українські військові знищили:

• 7 танків;

• 2 БМП;

• 6 артилерійських систем;

• 2 безпілотника;

• 7 автомобілів,

• загальні втрати загарбників склали близько 100 осіб.

«Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири ворожих літаки та ракету «Точка-У». Також наші воїни захопили три БМП-3 противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора», – додали у штабі ООС.