У ЗСУ надали докази російського бомбового удару по школі-інтернату в Суджі

Після бомбардування з військової авіації РФ будівлі школі-інтернату в Суджі з великою кількістю цивільних всередині російська сторона спробувала звинуватити у власному ударі Україну. Але в ЗСУ надали докази чергового російського воєнного злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Військові поінформували, що 1 лютого близько 18.00 російська авіація завдала удару із застосуванням керованої авіабомби (КАБ) по місцю тимчасового проживання цивільного населення в Суджі Курської області (РФ). Цей населений пункт контролюється Силами оборони України

Влучання російської авіабомби було по триповерховому будинку колишнього інтернату в Суджі, розташованому за адресою вул. Леніна, 7.

У даній будівлі перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення, також розміщувався пункт Національної поліції України з 4 поліцейськими.

“Внаслідок завдання удару зруйнована центральна частина будинку. Станом на 21.00 виявлено 4 загиблих, 4 важких поранених та близько 80 цивільних осіб, які не постраждали“, – розповіли в Повітряних силах.

Також зазначається, що важкопоранені були евакуйовані до стабілізаційних пунктів, де їм надають медичну допомогу, та з метою подальшої евакуації до лікарні.

“Бити бомбами по мирному населенню – фірмовий почерк російських злочинців! Навіть коли мирне населення – місцеві мешканці, росіяни”, – наголошують в Силах оборони України

У військовому відомстві констатували, що російська сторона одразу спробувала перекласти провину за власну атаку на Україну, й “традиційно, численні російські пабліки звинувачують в ударі Україну”.

“Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об’єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією“, – наголошують в ПС.

Так, повітряники оприлюднили в мережі скріншоти із системи “Віраж-планшет” із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби.

“Покарання буде, за все!” – акцентували в Силах оборони України.

Авіаудар РФ по інтернаті в Суджі

Раніше повідомлялося, що війська РФ 1 лютого завдали бомбового удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. У будівлі перебували десяткио цивільних у цей момент.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських військ цій будівлі в Суджі. Він наголосив, що РФ завжди воює проти мирного населення.

Пізніше стало відомо, що у Суджі загинули не менше ніж 4 особи. В ході робіт з розчищення завалів вдалося врятувати та надати медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров’я яких задовільний. Ще 4 – перебувають у важкому стані.

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили відео з місця російської атаки на школу-інтернат у Суджі. У військовому відомстві зазначили, що на момент удару в приміщенні перебували десятки місцевих жителів, які готувалися до евакуації.

“Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти”, – зазначили в Генштабі.

Також варто нагадати, що цей удар з боку росармії по інтернату у місті Суджа – не перший.

Так, 11 січня авіація РФ також завдала бомбових ударів по школі-інтернату в Суджі, в якому перебували люди літнього віку, багато з них – особи з інвалідністю. Як розповів прес-офіцер військової комендатури ЗСУ на території Курської області Олексій Дмитрашківський, в результаті обстрілу загинула жінка.

Додамо, ще наприкінці серпня минулого року в Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що росармія практично стирає з лиця землі населений пункт Суджа Курської області після того, як місто взяли під контроль Сили оборони України.