У ЗСУ надали докази російського бомбового удару по школі-інтернату в Суджі
Після бомбардування з військової авіації РФ будівлі школі-інтернату в Суджі з великою кількістю цивільних всередині російська сторона спробувала звинуватити у власному ударі Україну. Але в ЗСУ надали докази чергового російського воєнного злочину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Влучання російської авіабомби було по триповерховому будинку колишнього інтернату в Суджі, розташованому за адресою вул. Леніна, 7.
У даній будівлі перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення, також розміщувався пункт Національної поліції України з 4 поліцейськими.
“Внаслідок завдання удару зруйнована центральна частина будинку. Станом на 21.00 виявлено 4 загиблих, 4 важких поранених та близько 80 цивільних осіб, які не постраждали“, – розповіли в Повітряних силах.
Також зазначається, що важкопоранені були евакуйовані до стабілізаційних пунктів, де їм надають медичну допомогу, та з метою подальшої евакуації до лікарні.
“Бити бомбами по мирному населенню – фірмовий почерк російських злочинців! Навіть коли мирне населення – місцеві мешканці, росіяни”, – наголошують в Силах оборони України
У військовому відомстві констатували, що російська сторона одразу спробувала перекласти провину за власну атаку на Україну, й “традиційно, численні російські пабліки звинувачують в ударі Україну”.
“Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об’єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією“, – наголошують в ПС.
Так, повітряники оприлюднили в мережі скріншоти із системи “Віраж-планшет” із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби.
“Покарання буде, за все!” – акцентували в Силах оборони України.
Авіаудар РФ по інтернаті в Суджі
Раніше повідомлялося, що війська РФ 1 лютого завдали бомбового удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. У будівлі перебували десяткио цивільних у цей момент.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських військ цій будівлі в Суджі. Він наголосив, що РФ завжди воює проти мирного населення.
Пізніше стало відомо, що у Суджі загинули не менше ніж 4 особи. В ході робіт з розчищення завалів вдалося врятувати та надати медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров’я яких задовільний. Ще 4 – перебувають у важкому стані.
У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили відео з місця російської атаки на школу-інтернат у Суджі. У військовому відомстві зазначили, що на момент удару в приміщенні перебували десятки місцевих жителів, які готувалися до евакуації.
“Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти”, – зазначили в Генштабі.
Також варто нагадати, що цей удар з боку росармії по інтернату у місті Суджа – не перший.
Так, 11 січня авіація РФ також завдала бомбових ударів по школі-інтернату в Суджі, в якому перебували люди літнього віку, багато з них – особи з інвалідністю. Як розповів прес-офіцер військової комендатури ЗСУ на території Курської області Олексій Дмитрашківський, в результаті обстрілу загинула жінка.
Додамо, ще наприкінці серпня минулого року в Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що росармія практично стирає з лиця землі населений пункт Суджа Курської області після того, як місто взяли під контроль Сили оборони України.