У ЗСУ підтвердили використання безпілотника Bayraktar на Донбасі

У Збройних силах офіційно підтвердили, що у вівторок, 26 жовтня, Україна вперше застосувала безпілотник Bayraktar, знищивши батарею бойовиків, які обстріляли село Гранітне.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

БПЛА використали проти бойовиків у зоні ООС за наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

“З 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об’єднаних сил у районі населеного пункту Гранітне. Два військовослужбовці Збройних Сил України під час обстрілу зазнали поранення, один із них загинув”, – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Генштабу наголосили, що після початку ворожого обстрілу через СММ ОБСЄ було передано вимогу про припинення вогню, але російські найманці не відреагували.

Зазначається, що Bayraktar було застосовано для примусу ворога до припинення вогню, при цьому дрон не перетинав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком військ противника.

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Після цього обстріл українських позицій припинився. // Апостроф