У ЗСУ спростували заяву Росії про «захоплення» Соледара

Російські війська не захопили Соледар. Їх заяви про нібито “взяття” міста не відповідають дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті”, – сказав Череватий виданню, таким чином спростувавши заяви РФ.

Втім, розкривати деталей він не став з безпекових причин.

Що сказали росіяни

Нагадаємо, сьогодні Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледару. Там стверджують, що це “допоможе окупаційним військам заблокувати українські війська у Бахмуті”.

Інформаційний шум окупантів

Зазначимо, раніше в ЗСУ попередили українців, ворог спеціально розганяє інформаційний шум на тему Соледара, адже намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення.

Там пояснили, зараз РФ кинула на Соледар боєздатні підрозділи вагнерівців, але українська оборона гідно тримається попри ворожу навалу.

Дані Міноборони України

Нагадаємо, ще вранці заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Соледарі ця ніч виявилася гарячою, там тривали запеклі бої. Але вона зазначила, що наші бійці в надтяжких умовах тримають оборону.