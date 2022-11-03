«Убейте, расчлените, разорвите, сожгите их»: бидло-подруга окупанта висловила своє ставлення до ЗСУ

Дівчина російського військовослужбовця у перехопленій розмові з окупантом висловила своє ставлення до Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.

Згідно з перехопленням, окупант їй розповів, що вони нещодавно захопили до полону бійців Збройних сил України: “Каждый день х#ярят. Да че, пару “укропов” поймали. Сейчас допрашивают”.

Проте росіянка, не довго думаючи, порадила йому, що треба з робити з українськими військовими. “Убей, допрашивайте, убейте, расчлените, разорвите, сожгите, заберите все у них. На#й вам они нужны, еще кормят, вообще не кормите их, к дереву привяжите”, – сказала вона.