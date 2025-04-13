У Сумах багато загиблих через російську ракетну атаку (фото)

Російські загарбники атакували місто Суми у Вербну неділю, 13 квітня.

Російські терористи завдали ракетного удару по Сумах. Як інформує «Главком», про це повідомляють в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар та місцеві пабліки.

Сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Місцеві пабліки пишуть, що росіяни вдарили по самому центру міста. Також зазначають, що удар прийшовся по громадському транспорту.

Кобзар зазначив, що у Сумах внаслідок ракетного удару багато загиблих.

У мережі публікують наслідки атаки.

‼️Російські терористи завдали удару по центру Сум балістикою, – інформують місцеві пабліки pic.twitter.com/IN27CwPg1T — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 13, 2025

«У Вербну неділю російські тварини вдарили ракетами по мирних жителях Сум, навмисно, щоб було багато жертв. І це після візиту Віткоффа в Москву до Путіна. Попередній раз по Кривому Рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва у Вашингтон, який також зустрічався з Віткоффом», – написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Варто зазначити, що сьогодні відзначається Вербна неділя. Велике свято за тиждень до світлого Великодня.

Росія, яка на офіційному рівні називає себе «захисницею православного світу» та «канонічною церквою», цими ж днями обстрілює цивільне населення, нехтуючи як міжнародним правом, так і елементарними християнськими цінностями.