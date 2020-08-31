Учасників організованої злочинної групи, контрольованої РФ, засуджено за порушення законів і звичаїв війни

Прокуратура Луганської області підтримала публічне обвинувачення в порядку спеціального судового провадження стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи-громадян України, які вчинили ряд злочинів у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ, так званої «козацької національної гвардії всевеликого війська Донського ім. М. І. Платова».

Обвинувачених визнано винними у вчиненні незаконного позбавлення волі та викрадення людей, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, веденні агресивної війни, порушенні законів та звичаїв війни ( ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2

ст.437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Організатора злочинного угруповання засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі, інших трьох осіб – до 10 років позбавлення волі.

У ході судового розгляду сторона обвинувачення довела, що з травня по липень 2014 року учасники злочинного угруповання у складі НЗФ РФ в Луганській області, відомі як «група Телєгіна», викрали шістьох мешканців на той час окупованого Лисичанська з погрозами застосування вогнепальної зброї та фізичним насильством.

Ці особи, в порушення ст. 52 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, погрожуючи зброєю, насильно утримували викрадених громадян, примушували їх копати окопи та траншеї, будувати бліндажі, складати захисні барикади, вирішуючи таким чином стратегічні та тактичні завдання окупаційного війська. Укріплення зводилися в напрямку міста Сєвєродонецька впритул до Пролетарського мосту через річку Сіверський Донець.

На даний час засуджені переховуються від органів слідства та суду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Пресслужба прокуратури Луганської області