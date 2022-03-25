Учора в Чорнобаївці (!) ліквідовано командувача 49-ї армії РФ генерала Резанцева

Генерал-лейтенант Резанцев воював в Абхазії та Сирії.

Під час десятої (!) за рахунком вогневої атаки на стратегічний аеродром смт Чорнобаївка на Херсонщині українська армія вчора, 24 березня, знищила командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ Якова Резанцева.

Про це на брифінгу сьогодні, 25 березня, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Учора ввечері Арестович повідомив, що, попередньо, ЗСУ було знищено передовий командний пункт 49-ї армії РФ на півдні. Сьогодні він підтвердив цю інформацію.

48-річний генерал-лейтенант Яків Резанцев був командувачем 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу із серпня 2020 року. Місце її базування – Ставрополь. Воював в Абхазії та Сирії. Був нагороджений медалями.

21 березня Збройні сили України захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий «феномен» Чорнобаївки. Справа в тому, що на цьому аеродромі під Херсоном рашисти розмістили штаби майже всіх підрозділів свого угрупування: 22 армійського корпусу, 7-ї десантно-штурмової дивізії, 127-ї окремої бригади розвідки та 20-ї мотострілецької дивізії. А найголовніше — командний пункт всього угрупування військ РФ на цьому напрямку.