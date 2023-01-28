Внаслідок російського удару по Костянтинівці загинули троє мирних людей

Пошкоджено будинки, готель, авто.

Росія сьогодні вранці вдарила по Костянтинівці. Троє людей загинули, щонайменше двоє поранені.

Удару було завдано ракетами по житловому кварталу. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та машини, повідомив у Телеграм голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці – допомагають людям та ретельно документують черговий злочин російських окупантів на нашій землі – зло неодмінно буде покаране”, – зазначив він.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних ударів, один з них – по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, і 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних обєктах у місті Очакові. // LB.ua