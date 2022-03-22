Удар окупантів по столичній Оболоні: загинула людина, ще троє поранено

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Оболонського району Києва померла одна людина, ще троє отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні столичної Військової адміністрації, пише УНН.

“Зведення за сьогодні: удар по Оболоні: загорілись 2 будівлі, 1 вантажівка; 1 померлий, троє поранених”, — повідомили у ВА.

Також повідомляється, що сьогодні одна ракета випущена зі «Смерчу» упала в Дніпро, в результаті ніхто не постраждав.

За даними адміністрації, за всі 27 днів спротиву у Києві пошкоджено: 72 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, 11 шкіл, 5 дитячих садочків.

Крім того, 162 диверсанти було затримано по Києву за всі 27 днів спротиву.

“Просимо мешканців Києва не використовувати відеофіксатори, (навіть забороняємо) знімати військові об‘єкти, пересування техніки та результат обстрілів”, — наголосили в адміністрації.

Як писав УНН, сьогодні, 22 березня в Оболонському районі столиці внаслідок обстрілу російських окупантів загорілася вантажівка та дві будівлі.