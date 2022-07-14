Удар окупантів по Вінниці було завдано крилатими ракетами «Калібр» з Чорного моря — ПС ЗСУ

Російські окупанти завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу «Калібр» з Чорного моря, повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат з місця подій.

Про це пише УНН.

«Сьогодні, 14 липня, близько 11 години, російські окупаційні війська з акваторії Чорного моря завдали ударів крилатими ракетами «Калібр» з підводного човна фактично по центру Вінниці», — повідомив речник ПС ЗСУ.

З його слів, дві ракети було знищенко зенітними ракетними військами ПС.