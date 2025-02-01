Удар рашистів по житловому будинку в Полтаві: загинули 7 людей, 17 постраждало

Російські загарбники у суботу, 1 лютого вдарили по Полтаві та влучили у житловий будинок. Наразі відомо про 7 загиблих та 17 постраждалих, серед яких 4 дітей. У полтавській громаді оголошено триденну жалобу.

Джерело: Полтавська ОВА у Telegram, ДСНС, виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова у Telegram, очільник МВС Ігор Клименко у Telegram

“Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби”.

Влада повідомила, що інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Перед уим повідомлялось, що росіяни атакували Полтавщину. За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Оновлено. Надзвичайники повідомили, що внаслідок атаки загинули 2 людини. Ще 7 постраждали, серед них дитина. Врятовано 21 людину.

Також зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

В ДСНС повідомили, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Полтаві зросла до 3 осіб. 10 людей постраждали, серед них 1 дитина.

Надзвичайники повідомили, що кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по 5-поверхівці зросла до 13 людей, серед яких 3 дітей. 3 особи загинули. 21 людину врятували надзвичайники.

В ДСНС повідомили, що внаслідок ракетного удару по будинку в Полтаві кількість загиблих зросла до 4 людей.

22 людини вдалося врятувати надзвичайникам. Постраждали 13 осіб, серед яких 3 дітей.

За інформацією ДСНС, станом на 14.20 до 5 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Полтаві. 22 людини вдалося врятувати надзвичайникам. Постраждали 14 осіб, серед яких 3 дитини.

Виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова повідомила, що у полтавській громаді оголошено триденну жалобу за всіма, хто трагічно загинув від ракетного обстрілу.

Пряма мова: “1-го лютого 2025 року — трагічна дата для нашої громади. Російська ракета вбиває цивільних мешканців. Цей день залишив глибоку рану в серці нашого міста та кожного з нас. У громаді оголошено триденну жалобу за всіма, хто трагічно загинув від ракетного обстрілу.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що кількість загиблих у Полтаві зросла до 7 осіб.

22 людини врятували надзвичайники зі зруйнованої російським ударом житлової багатоповерхівки.14 осіб поранено. Серед травмованих – троє дітей.

17:11: У ДСНС України повідомили, що кількість постраждалих зросла до 17. З них 4 дітей – віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років.

Загинули 7 людей. Врятовано – 22.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. // УП