На Луганщині затримали мобілізованих росіян, які відмовились воювати

У Кремінній Луганської області затримали росіян, яких мобілізували та кинули на війну проти України. Їх утримують на одному з підприємств у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая .

“Так, на одному з підприємств у Кремінній під вартою утримують “мобіків”, які відмовились воювати”, – написав він.

Гайдай зазначив, що лише в одному 488-му мотострілковому полку близько 70 % мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати.

Деякі росіяни тікають, а решту – утримують під охороною та намагаються під психологічним тиком повернути у стрій та відправити в атаку проти наших захисників.

Окрім того, Гайдай повідомив, що на півночі Луганської області почастішали випадки шантажу населення росіянами шляхом знеструмлення населених пунктів. Це змушує деяких людей поступово залишити власні будинки.