Удар росіян по Костянтинівці: з-під завалів дістали тіла жінки і дитини

Кількість загиблих у результаті удару росіян по Костянтинівці на Донеччині 9 квітня зросла до 3 − рятувальники вранці дістали з-під звалів тіла жінки і дитини.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram:

“Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 р.н. і хлопчика 2011 р.н. Аварійно-рятувальні роботи завершені”.

У службі нагадали, що окупанти вдарили по двоповерховому будинку у місті Костянтинівка 9 квітня. У результаті влучання авіабомби відбулось часткове руйнування будинку.

Тоді повідомлялося, що рятувальники ліквідували загоряння будівельного сміття та вилучили тіло 1 загиблого чоловіка 1964 р.н. // УП