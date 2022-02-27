Удар росіян по нафтобазі під Васильковим: рятувальники розкрили подробиці

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Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Наразі розповсюдження вогню та загрози для людей на нафтобазі «КЛО» під Васильковом, яка горить, немає.

Розкрито подробиці атаки росіян на нафтобазу під Васильковим / фото facebook.com

Розкрито подробиці атаки росіян на нафтобазу під Васильковим / фото facebook.com

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«27 лютого приблизно о першій ночі поблизу села Крячки Фастівського району внаслідок обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі «КЛО». На даний час горіння відбувається в межах обвалування, розповсюдження пожежі немає. Загрози для людей немає», — йдеться у повідомленні.

Підрозділи ДСНС приведені у готовність і за першої можливості будуть введені на гасіння після закінчення обстрілів. Крім того, створено резерв Кіровоградської і Черкаської області до 200 осіб і 50 одиниць техніки ДСНС.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Раніше стало відомо, що загарбники завдали удар по нафтобазі біля Василькова на Київщині. Дим та шкідливі речовини від пожежі могли піти у будь-який бік, тому громадян закликали закривати вікна. // УНІАН

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