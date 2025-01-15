Угода між Ізраїлем та ХАМАС набуде чинності в неділю
Прем’єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані під час пресконференції в Досі оголосив про досягнення угоди між Ізраїлем, Хамасом та іншими сторонами. Угода набуде чинності в неділю, 19 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію.
- припинення вогню;
- відведення ізраїльських військ на схід, якомога далі від населених пунктів.
Після цього ізраїльські війська будуть розміщені вздовж кордону з Газою, що дасть змогу провести:
- обмін полоненими;
- передачу останків загиблих;
- повернення переміщених осіб до своїх домівок.
Крім того, буде збільшено потік гуманітарної допомоги до всіх районів Гази, зокрема для відновлення лікарень, медичних центрів та пекарень.
Угода Ізраїлю та ХАМАСу
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що ХАМАС схвалив угоду з Ізраїлем про звільнення заручників у Секторі Газа і про припинення вогню. Свою відповідь угруповання передало посередникам.
Пізніше новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що заручників у Секторі Газа буде звільнено. Це станеться найближчим часом.
Незабаром ЗМІ оголосили, що Ізраїль досяг угоди щодо Сектора Газа, яка відкриває шлях до припинення вогню в цьому регіоні.
У рамках угоди терористи ХАМАС зобов’язалися поетапно звільнити ізраїльських заручників. Відомо, що, ймовірно, ХАМАС утримує 94 заручники. Першими мають бути звільнені 33 з них – діти, жінки, люди похилого віку та хворі люди.