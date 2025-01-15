Угода між Ізраїлем та ХАМАС набуде чинності в неділю

Прем’єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані під час пресконференції в Досі оголосив про досягнення угоди між Ізраїлем, Хамасом та іншими сторонами. Угода набуде чинності в неділю, 19 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію.

Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані також поділився деталями домовленостей. За його словами, перша фаза триватиме 42 дні та передбачатиме:

припинення вогню;

відведення ізраїльських військ на схід, якомога далі від населених пунктів. Після цього ізраїльські війська будуть розміщені вздовж кордону з Газою, що дасть змогу провести: обмін полоненими;

передачу останків загиблих;

повернення переміщених осіб до своїх домівок. Крім того, буде збільшено потік гуманітарної допомоги до всіх районів Гази, зокрема для відновлення лікарень, медичних центрів та пекарень.