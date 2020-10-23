Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации, никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся – Резников

Потребности оккупированного РФ Крыма с точки зрения обеспечения водой населения могут полностью обеспечиваться собственными силами полуострова, и Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации Россией, заявил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Никакой поставки воды в Крым со стороны Украины, до полной деоккупации, не будет. Никаких переговоров на эту тему мы не ведем ни официально, ни неофициально, никак», — сказал Резников на Специальном киевском форуме по безопасности в пятницу.

Он пояснил, что объемы потребления воды в Крыму увеличились из-за милитаризации Россией полуострова, увеличения расходов на военные потребности, завоза дополнительного населения из материковой России. Резников подчеркнул, что ответственность за все гуманитарные потребности несет государство-оккупант, отмечает Интерфакс-Украина.

«Потому вопросы и рассказы со стороны РФ о том, что что-то там не решается, и это должна решать украинская сторона, являются ничтожными. На сегодняшний день они несут ответственность за обеспечение любой гуманитарной потребности, в том числе водоснабжения», — резюмировал вице-премьер.