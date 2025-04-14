«Мені промили мізки фейкові ЗМІ». Духовний радник Трампа визнав помилкою рішення припинити військову допомогу Україні
За словами Марка Бернса, перебування в Україні значно змінило його думку про війну
Духовний радник президента США Марк Бернс визнав, що помилявся, коли підтримав рішення припинити військову допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву в інтерв’ю Kyiv Independent.
«Коли чуєш про такі звірства… Це кардинально змінило мою думку. Тепер я вважаю, що підтримка України – це і є America First», – сказав він.
Духовний радник президента США згадав про те, що Україна нібито знищує релігійні організації, назвавши це «нахабною брехнею». За його словами, духовні лідери всіх релігійних течій запевнили його, що в Україні є право на свободу віросповідання.
«Коли я був на місці подій, і ви розмовляєте з цими людьми, і тільки-но ви бачите звірства від рук росіян, політика відходить на другий план», – розповів він.
За словами Бернса, свій візит в Україну він оплатив сам і ніхто не привіз його туди навмисно, «з надією, що я донесу їхнє послання».
«Коли ти на полі в Україні, і ти бачиш спустошення, і ти бачиш сльози, і ти бачиш солдатів, які на землі, вони не хочуть грошей від Америки – вони хочуть боєприпасів. Їм потрібні інструменти, щоб захистити свою батьківщину. Вони зазнали вторгнення», – сказав він.
Нагадаємо, Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.
Також Марк Бернс опублікував допис після відвідування Бучі, Ірпеня і Бородянки.
Пастор зазначив, що 20 тис. дітей було викрадено та вивезено до Росії, 300 жінок були зґвалтовані, як повідомили багатоконфесійні релігійні лідери. Навмисно було знищено 700 культових споруд. А невинних цивільних вбивали пострілами в потилицю зі зв’язаними за спиною руками.Tweet