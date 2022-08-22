Зрадив Україну та обійняв керівну посаду у псевдоструктурі окупантів – посадовцю ДСНС Луганщини повідомлено про підозру

Начальнику відділу Старобільського райуправління ГУ ДСНС України у Луганській області, який перейшов на бік держави-агресора та сприяв становленню на захопленій території російського окупаційного режиму, повідомлено про підозру у державній зраді.

За даними слідства, після вторгнення рф в Україну посадовець ДСНС Луганщини зрадив складеній присязі, натомість присягнув на вірність агресору. У квітні 2022 року він добровільно пройшов співбесіду для зайняття керівної посади у незаконно створеному окупаційною владою правоохоронному органі.

Наразі зрадник обіймає псевдопосаду «заступника начальника загону – начальника відділення наглядово-профілактичної діяльності Старобільського державного пожежно-рятувального загону мнс лнр». Він відповідає за дотримання норм пожежної безпеки в псевдоорганах, які підпорядковуються окупаційній адміністрації рф.

Дії фігуранта кваліфіковано як державна зрада (ч. 2 ст. 111 КК України).

Відповідно до чинного законодавства підозрюваному загрожує 15 років ґратами або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури