Російські окупанти зізнаються, що при відступі з Лимана вбивали чоловіків і ґвалтували жінок (аудіо)

Тепер загарбники отримали наказ знову штурмувати місто.

Росіяни при відступі з Лимана, що на Донеччині, убивали чоловіків і ґвалтували жінок.

Про це йдеться в перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Загарбник розповів, що російські підрозділи були змушені покинути місто при наступі Сил оборони України. Коли рашисти виходили з населеного пункту, чинили звірства над мирним населенням.

“Он там, коли ми відступили з цього, з Лимана, он там всіх перерізали… Тих чоловіків… Там всіх.. Повбивали… Старих на*уй… Бабів ґвалтували і теж вбивали… Різали їх там б*ять. Хлопці, яких залишили, покинули там, виходили, розказували, як вони там верещали, кричали…”, – йдеться в перехопленні.

Тепер росіяни отримали наказ знову штурмувати місто.

Нагадаємо, на Київщині виявили 1 367 тіл загиблих під час російської окупації людей. 200 тіл досі лишаються невпізнаними.

На Донеччині виявили тіла п’ятьох людей, які загинули під час окупації. Загиблих було знайдено у Коровиному Яру, Святогірську і Лимані. // LB.ua