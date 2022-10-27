США пообіцяли відповідь, якщо Росія атакує їхні комерційні супутники

У Білому домі заявили, що США відповість у разі удару по їхній інфраструктурі, зокрема по комерційних супутниках, з боку РФ.

Проце повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Агентство повідомляє, що Білий дім заявив, що будь-який удар по інфраструктурі США буде зустрінутий відповіддю. Така заява прозвучала після того, як у МЗС РФ заявили, що західні комерційні супутники можуть стати законними цілями для Росії, якщо вони будуть залучені у війну на Україні.

Представник Білого дому Джон Кірбі в розмові з журналістами додав, що загальнодоступна інформація показує, що рф намагається розвивати протисупутникові технології.

Заступник директора департаменту з нерозповсюдження і контролю над озброєннями мзс рф костянтин воронцов вийшов із заявою, що комерційні західні супутники можуть стати цілями росії для ударів.

В Україні працює понад 12 тисяч терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска, які з’єднують невеликі супутникові тарілки із сузір’ям супутників на низькій навколоземній орбіті, щоб забезпечити доступ до Інтернету по всій Україні. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям і волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах.