Зеленський підписав закон про електронний реєстр військовозобовʼязаних. Невже і сам туди попаде?

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, прив’язаного до єдиного реєстру виборців. Раніше Міністерство оборони заявляло, що рішення розблокує цифровізацію української армії.

Про це свідчить картка законопроєкту №10062.

У Міноборони казали, що цей закон є «критично важливим для обороноздатності України». Зазначається, що реалізація закону сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у цифровий формат.

Так, закон передбачає:

удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо;

запровадження можливості створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату);

створення реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який забезпечить надання онлайн-послуг військовослужбовцям;

створення порталу електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних у системі.

Окрім того, закон посилює кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. // hromadske