Украина обратилась в Гаагу из-за казни украинских военных на Донбассе

Последнее сообщение Украины в офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге касалось внесудебных казней украинских военных в ходе боев за Иловайск и Дебальцево. Также в нем была информация о привлечении Россией к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

В ближайшее время в МУС будет передан еще один пакет доказательств совершения российскими военными военных преступлений.

«В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по «зеленому коридору» для ухода украинских сил под Иловайск», — сообщил Мамедов.

Всего с начала российской агрессии Украина направила в МУС 15 сообщений: 7 из них касались Донбасса, 8 — Крыма. По словам Мамедова, сейчас прокуроры МУС пока изучают ситуацию по Украине. // РБК-Украина