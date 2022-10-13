Україна готується до можливого нападу росіян через три області – Наєв

За його словами, це може статися через намагання агресора перерізати Україні шляхи постачань західної зброї.

Українські військові готуються до можливого нападу російської армії з території Білорусі через Житомирську, Рівненську та Волинську області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.

Про це в інтерв’ю, яке транслювалося під час інформаційного телемарафону, розповів командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“Це одне із завдань агресора – перервати нам шляхи постачань західної зброї, яку ми отримуємо від наших партнерів. Такі питання відпрацьовувалися ще у мирний час, до початку повномасштабної агресії, відповідно, ми розуміємо, як діяти, і вживаємо тих заходів, які необхідно вжити”, – сказав він. // УНІАН