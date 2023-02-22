Україна на 50 років вводить санкції проти всіх фінустанов агресора

Передбачається призупинення операцій з активами, що належать банкам РФ.

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради України проект постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення санкцій проти фінансових установ Російської Федерації строком на 50 років.

Відповідний проект постанови № 9045 від 22 лютого зареєстровано на сайті парламент.

“Призначити строком на 50 років секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до всіх банків, зареєстрованим/що мають місцезнаходження в Російській Федерації, в тому числі Центральному банку Російської Федерації, небанківським кредитним організаціям, операторів платіжних систем, професійним учасникам фондового ринку, страховим компаніям, інвестиційним фондам та іншим установам, зареєстрованим/мають місцезнаходження в Російській Федерації, які надають фінансові послуги”, – йдеться в рішенні РНБО.

Передбачається призупинення операцій з активами, що належать банкам РФ, заборона на встановлення ділових відносин (у тому числі кореспондентських відносин) з банками РФ, заборона здійснення угод з банками РФ та інші заходи.

Заборонено купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави України.

Указом передбачено анулювання реєстрації та заборону нових реєстрацій Нацбанком міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінустанова РФ, та його учасників. А також учасника фінустанови РФ міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

Також забороняється фізичним та юридичним особам вчиняти дії, що призводять до порушення та уникнення введених обмежень. // УНІАН