Україна отримає від Швеції протикорабельні ракети і протитанкову зброю

Загальна сума військової допомоги становитиме понад 95 млн. євро.

Швеція надасть Україні зброю для боротьби з російською агресією. Про це у своєму Twitter повідомила очільниця шведського МЗС Анн Лінде.

«Швеція відправить протикорабельні ракети, протитанкові озброєння та 12,7-мм гвинтівки, включаючи боєприпаси до України. Цей 4-й пакет підтримки також включає фінансовий внесок у Збройні Сили України», — написала Лінде.

Загальна сума такої допомоги становить понад 95 млн євро.

«Війна Росії проти України має припинитися!», — наголосила глава МЗС Швеції. // LB.ua