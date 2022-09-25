Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS – Зеленський

Проте український президент наголосив, що кількості цих систем не вистачить, що убезпечити усю цивільну інфраструктуру.

Україна отримала американські системи протиповітряної оборони NASAMS.

Про це в інтерв’ю CBS повідомив президент Володимир Зеленський.

“Нам абсолютно необхідно, щоб США проявили лідерство і передали Україні системи ППО. Я хочу подякувати президенту Байдену і Конгресу за позитивне рішення, яке вже схвалено. Ми отримали NASAMS”, – заявив Зеленський.

Проте український президент наголосив, що кількості цих систем не вистачить, що убезпечити від ударів росіян цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети і будинки самих українців.

“Нам необхідна безпека, щоби привабити наших українців повернутися додому. Якщо буде безпечно, вони приїдуть, поселяться, будуть тут працювати і платити податки, тоді у нас не буде дефіциту у 5 мільярдів доларів у нашому бюджеті. Це буде позитивом для усіх”, – пояснив глава держави.

Як відомо, у другій половині серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входять комплекси NASAMS, які зможуть посилити систему протиповітряної оборони (ППО) України. // УНІАН