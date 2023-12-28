Україна почне серійне виробництво снарядів 155-го калібру вже наступного року

Дослідні зразки снарядів 155-го калібру вітчизняного виробництва вже проходять випробування, наступного року планується запустити їх серійне виробництво.

Про це під час брифінгу “Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік” сказав міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Україна почала розробляти снаряди 155-го калібру. У нас вже є дослідні зразки, з якими ми проходимо випробування. Наступного року плануємо розпочати їх серійне виробництво”, – заявив міністр.

Він зауважив, що налагодження виробництва залежить від партнерів, в першу чергу постачальників порохів натівського стандарту, які в Україні не виготовляються.

“Частину елементів ми освоїли. Але, на жаль, в цьому калібрі ми залежимо від постачання дефіцитних порохів, яких ніколи Україна не виробляла”, – зазначив Камишін.

Як повідомлялося, за даними Генштабу, український військово-промисловий комплекс забезпечує орієнтовно 20%, за деякими параметрами – до 50% виробництва певних видів боєприпасів.