Україна повернула додому тіла 80 загиблих захисників

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

У п’ятницю 5 травня вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників.

Про це повідомляє сайт Мінреінтеграції.

“Тіла військових будуть передані їхнім родинам для гідного поховання”, – йдеться у повідомленні.

Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Наразі працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року по березень 2023-го вдалося повернути в Україну тіла 1 426 загиблих захисників. // LB.ua