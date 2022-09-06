Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників

У вівторок, 6 вересня, відбулася ще одна передача тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 25 полеглих героїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства реінтеграції України в Telegram .

“Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилася при співпраці уповноваженого по особам, зниклим безвісти, Олегу Котенко і ряду силових структур України”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, один з останніх обмінів тілами стався 16 серпня. Тоді вдалося повернути тіла 19 полеглих захисників.